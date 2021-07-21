Фарширована картопля – одна з улюблених страв українців, адже її можна начинити яйцями, сиром, грибами, рибою або м'ясом.

Читайте також Кулінарія в магазинах: поширені міфи та дійсні переваги

Рецепт дуже простий у приготуванні, а смак фаршированої картоплі – бездоганний. Ви з легкістю можете подати цю страву до буденного та святкового столу.

Рецепт фаршированої картоплі

  • Час: 2 години
  • Порції: 4 – 5

Фарширована картопля
Фарширована картопля в беконі / Фото Гурман

  1. Ретельно помийте картоплю. Кожну з них загорніть у шар фольги та викладіть на деко. Запікайте картоплю в духовці 40 хвилин при 190 градусах.


    Скріншот з відео
  2. Головку часнику також відправте пектися, але на 5 хвилин.
  3. Печену картоплю розріжте навпіл, серединку вийміть чайною ложкою.


    Скріншот з відео
  4. До м'якоті картоплі додайте печений часник, помідори, дрібно нарізану зелену цибулю, натертий сир, вершки та спеції.


    Скріншот з відео
  5. Перемішайте начинку.
  6. Начиніть половинки картоплі начинкою.


    Скріншот з відео
  7. Кожну половинку картоплі загорніть в скибочку бекону.
  8. Зверху посипте пармезаном та знову відправте в духовку випікатися на 7 – 10 хвилин.


    Скріншот з відео
  9. Подавайте страву до столу гарячою. Смачного!