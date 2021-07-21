Фарширована картопля – одна з улюблених страв українців, адже її можна начинити яйцями, сиром, грибами, рибою або м'ясом.

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Рецепт дуже простий у приготуванні, а смак фаршированої картоплі – бездоганний. Ви з легкістю можете подати цю страву до буденного та святкового столу.

Рецепт фаршированої картоплі

Час: 2 години

2 години Порції: 4 – 5



Фарширована картопля в беконі / Фото Гурман

Інгредієнти:

– 5 шт. картоплі одного розміру;

– 60 г нарізаного кубиком помідора;

– 40 г зеленої цибулі;

– 10 г гірчиці;

– 1 головка часнику;

– 400 г бекону скибками;

– 50 г сиру гауда або моцарела;

– 50 мл жирних вершків;

– 20 г сиру пармезан.