Фарширована картопля – одна з улюблених страв українців, адже її можна начинити яйцями, сиром, грибами, рибою або м'ясом.
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Рецепт дуже простий у приготуванні, а смак фаршированої картоплі – бездоганний. Ви з легкістю можете подати цю страву до буденного та святкового столу.
Рецепт фаршированої картоплі
- Час: 2 години
- Порції: 4 – 5
Фарширована картопля в беконі / Фото Гурман
- Ретельно помийте картоплю. Кожну з них загорніть у шар фольги та викладіть на деко. Запікайте картоплю в духовці 40 хвилин при 190 градусах.
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- Головку часнику також відправте пектися, але на 5 хвилин.
- Печену картоплю розріжте навпіл, серединку вийміть чайною ложкою.
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- До м'якоті картоплі додайте печений часник, помідори, дрібно нарізану зелену цибулю, натертий сир, вершки та спеції.
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- Перемішайте начинку.
- Начиніть половинки картоплі начинкою.
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- Кожну половинку картоплі загорніть в скибочку бекону.
- Зверху посипте пармезаном та знову відправте в духовку випікатися на 7 – 10 хвилин.
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- Подавайте страву до столу гарячою. Смачного!