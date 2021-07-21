Рецепт фаршированного картофеля в беконе с твердым сыром от Эктора Хименеса-Браво

21 июля 2021 , 19:18
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Источник:

инстаграм Эктора Хименеса-Браво

Неизменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился с читателями вкусным рецептом фаршированного картофеля, осторожно завернутого в бекон. Потекла слюнка? Давайте готовить!

Фаршированный картофель – одно из любимых блюд украинцев, ведь его можно начинить яйцами, сыром, грибами, рыбой или мясом.

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Рецепт очень прост в приготовлении, а вкус фаршированного картофеля – безупречен. Вы с легкостью можете подать это блюдо к будничному и праздничному столу.

Рецепт фаршированного картофеля

  • Время: 2 часа
  • Порции: 4 – 5


Фаршированный картофель в беконе / Фото Гурман

Ингредиенты:
– 5 шт. картофеля одного размера;
– 60 г нарезанного кубиком помидора;
– 40 г зеленого лука;
– 10 г горчицы;
– 1 головка чеснока;
– 400 г бекона ломтями;
– 50 г сыра гауда или моцарелла;
– 50 мл жирных сливок;
– 20 г сыра пармезан.
  1. Тщательно помойте картофель. Каждую картофелину заверните в слой фольги и выложите на противень. Запекайте картофель в духовке 40 минут при 190 градусах.


    Скриншот из видео

     
  2. Головку чеснока также отправьте печься, но на 5 минут.
  3. Печеный картофель разрежьте пополам, серединку выньте чайной ложкой.


    Скриншот из видео

     
  4. К мякоти картофеля добавьте печеный чеснок, помидоры, мелко нарезанный зеленый лук, натертый сыр, сливки и специи.


    Скриншот из видео

     
  5. Перемешайте начинку.
  6. Начините половинки картофеля начинкой.


    Скриншот из видео

     
  7. Каждую половинку картофеля заверните в ломтик бекона.
  8. Сверху посыпьте пармезаном и снова отправьте в духовку выпекаться на 7 – 10 минут.


    Скриншот из видео

     
  9. Подавайте блюдо к столу горячим. Приятного аппетита!

 

Автор: Богданна Рибак