Рецепт фаршированного картофеля в беконе с твердым сыром от Эктора Хименеса-Браво
21 июля 2021 , 19:18Читати новину українською
Источник:инстаграм Эктора Хименеса-Браво
Неизменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился с читателями вкусным рецептом фаршированного картофеля, осторожно завернутого в бекон. Потекла слюнка? Давайте готовить!
Фаршированный картофель – одно из любимых блюд украинцев, ведь его можно начинить яйцами, сыром, грибами, рыбой или мясом.
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Рецепт очень прост в приготовлении, а вкус фаршированного картофеля – безупречен. Вы с легкостью можете подать это блюдо к будничному и праздничному столу.
Рецепт фаршированного картофеля
- Время: 2 часа
- Порции: 4 – 5
Фаршированный картофель в беконе / Фото Гурман
– 5 шт. картофеля одного размера;
– 60 г нарезанного кубиком помидора;
– 40 г зеленого лука;
– 10 г горчицы;
– 1 головка чеснока;
– 400 г бекона ломтями;
– 50 г сыра гауда или моцарелла;
– 50 мл жирных сливок;
– 20 г сыра пармезан.
- Тщательно помойте картофель. Каждую картофелину заверните в слой фольги и выложите на противень. Запекайте картофель в духовке 40 минут при 190 градусах.
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- Головку чеснока также отправьте печься, но на 5 минут.
- Печеный картофель разрежьте пополам, серединку выньте чайной ложкой.
Скриншот из видео
- К мякоти картофеля добавьте печеный чеснок, помидоры, мелко нарезанный зеленый лук, натертый сыр, сливки и специи.
Скриншот из видео
- Перемешайте начинку.
- Начините половинки картофеля начинкой.
Скриншот из видео
- Каждую половинку картофеля заверните в ломтик бекона.
- Сверху посыпьте пармезаном и снова отправьте в духовку выпекаться на 7 – 10 минут.
Скриншот из видео
- Подавайте блюдо к столу горячим. Приятного аппетита!