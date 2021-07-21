Рецепт фаршированного картофеля в беконе с твердым сыром от Эктора Хименеса-Браво

Неизменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился с читателями вкусным рецептом фаршированного картофеля, осторожно завернутого в бекон. Потекла слюнка? Давайте готовить!

Фаршированный картофель – одно из любимых блюд украинцев, ведь его можно начинить яйцами, сыром, грибами, рыбой или мясом.

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Рецепт очень прост в приготовлении, а вкус фаршированного картофеля – безупречен. Вы с легкостью можете подать это блюдо к будничному и праздничному столу.

Рецепт фаршированного картофеля

Время: 2 часа

2 часа Порции: 4 – 5



Фаршированный картофель в беконе / Фото Гурман

Тщательно помойте картофель. Каждую картофелину заверните в слой фольги и выложите на противень. Запекайте картофель в духовке 40 минут при 190 градусах.





Скриншот из видео



Головку чеснока также отправьте печься, но на 5 минут. Печеный картофель разрежьте пополам, серединку выньте чайной ложкой.





Скриншот из видео



К мякоти картофеля добавьте печеный чеснок, помидоры, мелко нарезанный зеленый лук, натертый сыр, сливки и специи.





Скриншот из видео



Перемешайте начинку. Начините половинки картофеля начинкой.





Скриншот из видео



Каждую половинку картофеля заверните в ломтик бекона. Сверху посыпьте пармезаном и снова отправьте в духовку выпекаться на 7 – 10 минут.





Скриншот из видео



Подавайте блюдо к столу горячим. Приятного аппетита!

– 5 шт. картофеля одного размера;– 60 г нарезанного кубиком помидора;– 40 г зеленого лука;– 10 г горчицы;– 1 головка чеснока;– 400 г бекона ломтями;– 50 г сыра гауда или моцарелла;– 50 мл жирных сливок;– 20 г сыра пармезан.