Картофель или капуста: что нужно положить в борщ первым

Борщ – визитная карточка украинцев, это блюдо умеют готовить в каждом доме. Рецептов борща есть множество, но некоторые советы являются универсальными для каждого из них.

Перечень ингредиентов – далеко не все, что нужно для удачного приготовления блюда. Порядок добавления продуктов – важный секрет кулинарного искусства.

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При приготовлении борща стоит помнить, что первым в кастрюлю нужно отправить картофель. А вот процесс добавления капусты имеет несколько нюансов.

Приготовление борща – отдельный вид кулинарного искусства / Фото Pixabay

Если вы любите мягкую капусту в борще, тогда надо добавить ее к блюду примерно через 5 минут после картофеля. Исключением может стать случай, когда капуста уже довольно мягкая – тогда ее можно добавить в конце процесса.

Также новички иногда делают ошибку в процессе приготовлении свеклы. Его следует тушить отдельно от других овощей с добавлением лишь томатной пасты (лимонный сок и специи – по желанию кулинара).

Борщ – далеко не самое сложное блюдо, но неточности в деталях существенно повлияют на конечный результат.