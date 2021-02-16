Как приготовить картофель по-деревенски в духовке: рецепт от Евгения Клопотенко
Известный украинский шеф-повар, ресторатор Евгений Клопотенко расскажет секрет как правильно приготовить картофель по-деревенски в духовке. Запишите себе рецепт.
Евгений Клопотенко поделился с поклонниками рецептом картофеля по-деревенски в духовке на своей странице в фейсбук. Для того чтобы получилась ароматная картошка с корочкой сначала нужно отварить картофель, а затем – запечь в духовке.
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Рецепт картофеля по-деревенски
- Для приготовления помойте картофель, разрежьте на 4-6 частей.
- В кастрюле с кипятком отварите картофель в течение 20 минут.
- Очистите чеснок.
- Разогрейте духовку до температуры 210 градусов. В форму выложите картофель, добавьте чеснок, масло, соль, перец, розмарин. Отправьте запекаться на 15 минут.
- Выложите на тарелку, добавьте сок лимона. Приятного аппетита!
Рецепт картофеля по-деревенски в духовке от Евгения Клопотенка в видео:
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