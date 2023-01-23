Картофель по-крестьянски с чесночным соусом

23 января 2023, 15:41
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Вкусные домашние рецепты

Для любителей картофельных гарниров предлагаем приготовить ее в духовке, с чесноком и хрустящей корочкой.

Вкусный картофель по-крестьянски в духовке со сметанным соусом тартар – идеальное дополнение как к рыбе, так и к мясу. Также блюдо можно подавать сразу на стол.

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Рецепт картофеля по-крестьянски с соусом тартар

  • Время: 60 минут
  • Порции: 2
Ингредиенты:
– 8 – 9 средних картофелин;
– 1 большой зубчик чеснока;
– 2 столовые ложки масла;
– 1 чайная кровать соли
– щепотка черного перца;
– 1 чайная ложка паприки;
– орегано;
– нежное карие.
Для соуса тартар:
– 3 столовые ложки сметаны;
– соль;
– хмели-суннели;
- 1 чайная ложка французской горчицы;
– 1 чайная ложка натертого лука;
– 1 средний маринованный огурец.

Приготовление:

  • Картофель хорошо моем и просушиваем бумажными полотенцами.
  • Нарезаем на небольшие дольки, 4 – 6 частиц из картофелины. Добавляем специи, растительное масло, соль, натертый чеснок, перемешиваем и оставляем на 30 минут.
  • Выкладываем картофель на противень застеленный пергаментом, все что из него стекло должно остаться в миске.

  • Выпекаем в предварительно разогретой до 200 градусов духовке, режим конвекции – 25 – 30 минут.
  • ️Для соуса смешиваем сметану, соль, специи, французскую горчицу, натертый лук и натертый огурец.
  • Подаем картофель с соусом тартар.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак