Картофель по-крестьянски с чесночным соусом
23 января 2023, 15:41Читати новину українською
Источник:Вкусные домашние рецепты
Для любителей картофельных гарниров предлагаем приготовить ее в духовке, с чесноком и хрустящей корочкой.
Вкусный картофель по-крестьянски в духовке со сметанным соусом тартар – идеальное дополнение как к рыбе, так и к мясу. Также блюдо можно подавать сразу на стол.
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Рецепт картофеля по-крестьянски с соусом тартар
- Время: 60 минут
- Порции: 2
– 8 – 9 средних картофелин;
– 1 большой зубчик чеснока;
– 2 столовые ложки масла;
– 1 чайная кровать соли
– щепотка черного перца;
– 1 чайная ложка паприки;
– орегано;
– нежное карие.
Для соуса тартар:
– 3 столовые ложки сметаны;
– соль;
– хмели-суннели;
- 1 чайная ложка французской горчицы;
– 1 чайная ложка натертого лука;
– 1 средний маринованный огурец.
Приготовление:
- Картофель хорошо моем и просушиваем бумажными полотенцами.
- Нарезаем на небольшие дольки, 4 – 6 частиц из картофелины. Добавляем специи, растительное масло, соль, натертый чеснок, перемешиваем и оставляем на 30 минут.
- Выкладываем картофель на противень застеленный пергаментом, все что из него стекло должно остаться в миске.
- Выпекаем в предварительно разогретой до 200 градусов духовке, режим конвекции – 25 – 30 минут.
- ️Для соуса смешиваем сметану, соль, специи, французскую горчицу, натертый лук и натертый огурец.
- Подаем картофель с соусом тартар.
Приятного тебе аппетита!