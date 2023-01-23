Смачна картопля по-селянськи в духовці зі сметанним соусом тартар – ідеальне доповнення як до риби, так і до м'яса. Також страву можна подавати одразу до столу.

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Рецепт картоплі по-селянськи з соусом тартар

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • ️Картоплю добре миємо і просушуємо паперовими рушниками.
  • ️Нарізаємо на невеликі дольки, 4 – 6 частинок з картоплини. Додаємо спеції, олію, сіль, натертий часник, перемішуємо і залишаємо на 30 хвилин.
  • ️Викладаємо картоплю на деко застелене пергаментом, все що з неї стекло має залишитись в мисці.
  • Випікаємо в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці, режим конвекція – 25 – 30 хвилин.
  • ️Для соусу змішуємо сметану, сіль, спеції, французьку гірчицю, натерту цибулю і натертий огірок.
  • Подаємо картоплю з соусом тартар.

Смачного!