Смачна картопля по-селянськи в духовці зі сметанним соусом тартар – ідеальне доповнення як до риби, так і до м'яса. Також страву можна подавати одразу до столу.

Читайте також Соковиті та ніжні котлети з нотками сиру: готуємо за рецептом з Нідерландів

Рецепт картоплі по-селянськи з соусом тартар

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 8 – 9 середніх картоплин;

– 1 великий зубчик часнику;

– 2 столові ложки олії;

– 1 чайна ложка солі

– дрібка чорного перцю;

– 1 чайна ложка паприки;

– орегано;

– ніжне карі.

Для соусу тартар:

– 3 столові ложки сметани;

– сіль;

– хмелі-сунелі;

- 1 чайна ложка французької гірчиці;

– 1 чайна ложка натертої цибулі;

– 1 середній маринований огірок.

Приготування:

️Картоплю добре миємо і просушуємо паперовими рушниками.

️Нарізаємо на невеликі дольки, 4 – 6 частинок з картоплини. Додаємо спеції, олію, сіль, натертий часник, перемішуємо і залишаємо на 30 хвилин.

️Викладаємо картоплю на деко застелене пергаментом, все що з неї стекло має залишитись в мисці.

Випікаємо в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці, режим конвекція – 25 – 30 хвилин.

️Для соусу змішуємо сметану, сіль, спеції, французьку гірчицю, натерту цибулю і натертий огірок.

Подаємо картоплю з соусом тартар.

Смачного!