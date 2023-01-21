Наверняка каждый знает, что сыр – это одна из главных визиток Нидерландов. В местной кухне кусочки этого продукта кладут даже в котлеты, и поверьте – результат получается очень вкусным. Если вы фанат сочетания сыра и мяса, то просто обязаны попробовать этот рецепт.

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Рецепт котлет по-нидерландски

Время: 30 минут

Порций: 3 – 4

Котлеты с сыром – особое наслаждение / Фото Smakosze

Ингредиенты:

500 грамм фарша;

300 грамм тертого желтого сыра;

1 луковица;

соль и перец по вкусу;

2 яйца и панировочные сухари.

Приготовление:

Перекладываем фарш в миску. Добавляем мелко нарезанный лук и тертый творог. Тщательно перемешиваем ингредиенты и ставим в холодильник на час. По желанию можно добавить любимые специи или травы. Достаем фарш, смачиваем руки водой и формируем котлеты. Смешиваем панировочные сухари с яйцами, обваливаем котлеты в этой смеси. Жарим котлеты на среднем огне до золотистого цвета. Масло должно быть хорошо разогретым. Лучше всего котлеты смакуют с картофелем и салатом.

Приятного аппетита!