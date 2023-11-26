Картофель с салом в мундире: идеальный рецепт, который можно сделать в духовке

26 ноября 2023, 17:09
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Источник:

Obozrevatel

Картофель с салом в духовке – блюдо, которое следует приготовить хотя бы раз. Ведь оно простое и очень вкусное.

Вам понадобятся всего 2 ингредиента. Несмотря на это, такой картофель прекрасно заменяет другие основные блюда.

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Рецепт картофеля с салом в духовке

  • Время: 1 час 10 минут
  • Порций: 3
Ингредиенты:
 4 картофелины;
– 200 граммов сала;
– чеснок, соль и черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Хорошо помойте картофель, но не очищайте его от кожуры.
  2. Также тщательно промойте сало проточной водой. Шкуру хорошо почистите ножом.
  3. Порежьте сало на кусочки толщиной примерно 0,7 – 1 сантиметр, а картошку – пополам.
  4. Сделайте надрезы по поверхности картофеля, чтобы смалец, который будет плавиться во время запекания, его пропитывал.
  5. Добавьте соль и перец по вкусу, выложите на картофель кусочки сала и снова посолите и поперчите.
  6. Картошку с салом выложите на блюдо или противень. Запекайте при 220 градусах 1 час в духовке.
  7. Когда блюдо будет готово, добавьте сверху немного выжатого чеснока.
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Автор: Ольга Котів