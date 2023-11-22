Салат с крабовыми палочками был и есть кулинарным хитом. Когда хочется праздника без больших трат, часто готовят именно его.

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Салат с крабовыми палочками – пошаговый рецепт

  • Время: 35 минут
  • Порций: 3

Приготовление:

  1. Отварите и почистите яйца. Чеснок, который придаст салату пикантный аромат, натрите на мелкой терке. То же сделайте с плавленым сыром. Крабовые палочки нарежьте кубиком или соломкой.
  2. Начните собирать салат. Первым слоем будет плавленый сыр, сверху чеснок, который укройте тонкой сеточкой майонеза.
  3. Вторым слоем положите натертые яйца и сверху снова должна быть тонкая сеточка майонеза.
  4. Третий слой – крабовые палочки с тонкой сеточкой майонеза.
  5. Четвертый слой – пшеничные сухарики, смазанные майонезом
  6. Пятым слоем будет кукуруза. По желанию украсьте салат свежей зеленью.