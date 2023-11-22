Салат с крабовыми палочками был и есть кулинарным хитом. Когда хочется праздника без больших трат, часто готовят именно его.
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Салат с крабовыми палочками – пошаговый рецепт
- Время: 35 минут
- Порций: 3
Приготовление:
- Отварите и почистите яйца. Чеснок, который придаст салату пикантный аромат, натрите на мелкой терке. То же сделайте с плавленым сыром. Крабовые палочки нарежьте кубиком или соломкой.
- Начните собирать салат. Первым слоем будет плавленый сыр, сверху чеснок, который укройте тонкой сеточкой майонеза.
- Вторым слоем положите натертые яйца и сверху снова должна быть тонкая сеточка майонеза.
- Третий слой – крабовые палочки с тонкой сеточкой майонеза.
- Четвертый слой – пшеничные сухарики, смазанные майонезом
- Пятым слоем будет кукуруза. По желанию украсьте салат свежей зеленью.