Вам понадобятся всего 2 ингредиента. Несмотря на это, такой картофель прекрасно заменяет другие основные блюда.

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Рецепт картофеля с салом в духовке

  • Время: 1 час 10 минут
  • Порций: 3

Приготовление:

  1. Хорошо помойте картофель, но не очищайте его от кожуры.
  2. Также тщательно промойте сало проточной водой. Шкуру хорошо почистите ножом.
  3. Порежьте сало на кусочки толщиной примерно 0,7 – 1 сантиметр, а картошку – пополам.
  4. Сделайте надрезы по поверхности картофеля, чтобы смалец, который будет плавиться во время запекания, его пропитывал.
  5. Добавьте соль и перец по вкусу, выложите на картофель кусочки сала и снова посолите и поперчите.
  6. Картошку с салом выложите на блюдо или противень. Запекайте при 220 градусах 1 час в духовке.
  7. Когда блюдо будет готово, добавьте сверху немного выжатого чеснока.