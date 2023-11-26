Вам понадобятся всего 2 ингредиента. Несмотря на это, такой картофель прекрасно заменяет другие основные блюда.
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Рецепт картофеля с салом в духовке
- Время: 1 час 10 минут
- Порций: 3
Приготовление:
- Хорошо помойте картофель, но не очищайте его от кожуры.
- Также тщательно промойте сало проточной водой. Шкуру хорошо почистите ножом.
- Порежьте сало на кусочки толщиной примерно 0,7 – 1 сантиметр, а картошку – пополам.
- Сделайте надрезы по поверхности картофеля, чтобы смалец, который будет плавиться во время запекания, его пропитывал.
- Добавьте соль и перец по вкусу, выложите на картофель кусочки сала и снова посолите и поперчите.
- Картошку с салом выложите на блюдо или противень. Запекайте при 220 градусах 1 час в духовке.
- Когда блюдо будет готово, добавьте сверху немного выжатого чеснока.