Вам знадобляться лише 2 інгредієнти. Попри це, така картопля чудово замінює інші основні страви.

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Рецепт картоплі з салом у духовці

  • Час: 1 година 10 хвилин
  • Порцій: 3

Приготування:

  1. Добре помийте картоплю, але не очищуйте її від шкірки.
  2. Також гарно промийте сало проточною водою. Шкуру добре почистьте ножем.
  3. Поріжте сало на шматочки товщиною приблизно 0,7 – 1 сантиметр, а картоплю – навпіл.
  4. Зробіть надрізи по поверхні картоплі, щоб смалець, який буде плавитися під час запікання, її просочував.
  5. Додайте сіль і перець до смаку, викладіть на картоплю шматочки сала і знову посоліть та поперчіть.
  6. Картоплю із салом викладіть на блюдо або деко. Запікайте при 220 градусах 1 годину в духовці.
  7. Коли страва буде готова, додайте зверху трохи вичавленого часнику.