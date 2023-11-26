Вам знадобляться лише 2 інгредієнти. Попри це, така картопля чудово замінює інші основні страви.

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Рецепт картоплі з салом у духовці

Час : 1 година 10 хвилин

: 1 година 10 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 4 картоплини;

– 200 грамів сала;

– часник, сіль та чорний мелений перець до смаку.

Приготування:

Добре помийте картоплю, але не очищуйте її від шкірки. Також гарно промийте сало проточною водою. Шкуру добре почистьте ножем. Поріжте сало на шматочки товщиною приблизно 0,7 – 1 сантиметр, а картоплю – навпіл. Зробіть надрізи по поверхні картоплі, щоб смалець, який буде плавитися під час запікання, її просочував. Додайте сіль і перець до смаку, викладіть на картоплю шматочки сала і знову посоліть та поперчіть. Картоплю із салом викладіть на блюдо або деко. Запікайте при 220 градусах 1 годину в духовці. Коли страва буде готова, додайте зверху трохи вичавленого часнику.

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