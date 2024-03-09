Самый вкусный гарнир, который вы могли пробовать: готовим молодой картофель в сметане с чесноком

9 марта 2024, 19:10
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Источник:

ТСН

Молодой картофель вкусный даже без ничего. Однако, если добавить к нему сметану и чеснок, вы получите блюдо, достойное праздничного стола.

Мелкую и среднюю картошку готовьте целой, а большую – разрежьте на несколько частей в зависимости от ее величины.

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Рецепт молодого картофеля с чесноком

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм молодого картофеля;
– 250 граммов сметаны;
– 50 граммов сливочного масла;
– 3 зубчика чеснока;
– пучок укропа;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Молодой картофель вымойте и соскоблите с него кожуру. Залейте его водой, доведите до кипения, посолите и варите под крышкой на среднем огне до готовности.
  2. Отваренный картофель отцедите и слегка просушите, подержав кастрюлю без крышки на медленном огне около 30 – 45 секунд.
  3. Сливочное масло растопите в сковороде, выложите в него картофель и обжарьте его на среднем огне до румяной корочки.
  4. Укроп и чеснок измельчите, соедините со сметаной, слегка посолите и хорошо вымешайте.
  5. Залейте сметанным соусом картофель, аккуратно перемешайте и томите на медленном огне не более 5 минут.
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Автор: Ольга Котів