Дрібну і середню картоплю готуйте цілою, а велику – розріжте на кілька частин залежно від її величини.
Буде смачно "Водний Світ" дарує відчуття свята: що особливого приготувати з морепродуктами
Рецепт молодої картоплі з часником
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Молоду картоплю вимийте і зішкребіть з неї шкірку. Залийте її водою, доведіть до кипіння, посоліть і варіть під кришкою на середньому вогні до готовності.
- Відварену картоплю відцідіть і злегка просушіть, потримавши каструлю без кришки на повільному вогні близько 30 – 45 секунд.
- Вершкове масло розтопіть у пательні, викладіть у нього картоплю та обсмажте її на середньому вогні до рум'яної скоринки.
- Кріп і часник подрібніть, з'єднайте зі сметаною, злегка посоліть і добре вимішайте.
- Залийте сметанним соусом картоплю, акуратно перемішайте і томіть на повільному вогні не більше 5 хвилин.