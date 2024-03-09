Мелкую и среднюю картошку готовьте целой, а большую – разрежьте на несколько частей в зависимости от ее величины.
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Рецепт молодого картофеля с чесноком
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Молодой картофель вымойте и соскоблите с него кожуру. Залейте его водой, доведите до кипения, посолите и варите под крышкой на среднем огне до готовности.
- Отваренный картофель отцедите и слегка просушите, подержав кастрюлю без крышки на медленном огне около 30 – 45 секунд.
- Сливочное масло растопите в сковороде, выложите в него картофель и обжарьте его на среднем огне до румяной корочки.
- Укроп и чеснок измельчите, соедините со сметаной, слегка посолите и хорошо вымешайте.
- Залейте сметанным соусом картофель, аккуратно перемешайте и томите на медленном огне не более 5 минут.