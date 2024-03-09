Мелкую и среднюю картошку готовьте целой, а большую – разрежьте на несколько частей в зависимости от ее величины.

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Рецепт молодого картофеля с чесноком

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Молодой картофель вымойте и соскоблите с него кожуру. Залейте его водой, доведите до кипения, посолите и варите под крышкой на среднем огне до готовности.
  2. Отваренный картофель отцедите и слегка просушите, подержав кастрюлю без крышки на медленном огне около 30 – 45 секунд.
  3. Сливочное масло растопите в сковороде, выложите в него картофель и обжарьте его на среднем огне до румяной корочки.
  4. Укроп и чеснок измельчите, соедините со сметаной, слегка посолите и хорошо вымешайте.
  5. Залейте сметанным соусом картофель, аккуратно перемешайте и томите на медленном огне не более 5 минут.