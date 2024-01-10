Так делали еще наши предки: старинный и мегапростой рецепт картофельной бабки
10 января 2024, 20:19Читати новину українською
Источник:juli_co.ok
Вместо драников или жареного картофеля можно приготовить бабку. Это блюдо абсолютно полноценно, его дополнит разве салат.
Картофельную бабку готовили издавна. По этому рецепту она получится очень вкусной
Стоит попробовать То, что нужно после праздников: готовим идеальные драники, как у бабушки
Картофельная бабка – пошаговый рецепт
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 6
– килограмм картофеля;
– 300 граммов подбрюшины;
– 2 луковицы;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Картошку потрите, как на драники. Также ее можно пропустить через мясорубку.
- Обжарьте на сковороде измельченные сало и лук.
- Добавьте их в форму с картофелем вместе с солью и перцем. Перемешайте.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно час.
- Подавайте картофельную бабку с салатом или сметаной.