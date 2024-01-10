Картофельную бабку готовили издавна. По этому рецепту она получится очень вкусной
Стоит попробовать То, что нужно после праздников: готовим идеальные драники, как у бабушки
Картофельная бабка – пошаговый рецепт
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Картошку потрите, как на драники. Также ее можно пропустить через мясорубку.
- Обжарьте на сковороде измельченные сало и лук.
- Добавьте их в форму с картофелем вместе с солью и перцем. Перемешайте.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно час.
- Подавайте картофельную бабку с салатом или сметаной.