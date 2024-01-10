Картофельную бабку готовили издавна. По этому рецепту она получится очень вкусной

Стоит попробовать То, что нужно после праздников: готовим идеальные драники, как у бабушки

Картофельная бабка – пошаговый рецепт

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Картошку потрите, как на драники. Также ее можно пропустить через мясорубку.
  2. Обжарьте на сковороде измельченные сало и лук.
  3. Добавьте их в форму с картофелем вместе с солью и перцем. Перемешайте.
  4. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно час.
  5. Подавайте картофельную бабку с салатом или сметаной.