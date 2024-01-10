Картопляну бабку готували здавна. За цим рецептом вона вийде дуже смачною

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Картопляна бабка – покроковий рецепт

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Картоплю потріть, як на деруни. Також її можна пропустити через м'ясорубку.
  2. Обсмажте на пательні подрібнені сало та цибулю.
  3. Додайте їх у форму з картоплею разом з сіллю та перцем. Перемішайте.
  4. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно годину.
  5. Подавайте картопляну бабку із салатом або сметаною.