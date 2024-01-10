Попробуйте приготовить драники по этому рецепту. Они удадутся идеальными.

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Послепраздничные драники

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 600 граммов картофеля;

– 2 средних лука;

– 3 яйца;

– 3 столовые ложки муки;

– специи, соль по вкусу.

Приготовление:

Натрите картофель на большой терке, добавьте щепотку соли и оставьте на 10 минут, чтобы отделилась лишняя жидкость. Затем еще дополнительно отожмите ее руками. Добавьте лук, яйца, муку, специи, соль. Жарьте драники на сковороде до золотистой корочки. Подавайте готовое блюдо со сметаной и измельченным зеленым луком.

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