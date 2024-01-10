Попробуйте приготовить драники по этому рецепту. Они удадутся идеальными.
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Послепраздничные драники
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Натрите картофель на большой терке, добавьте щепотку соли и оставьте на 10 минут, чтобы отделилась лишняя жидкость. Затем еще дополнительно отожмите ее руками.
- Добавьте лук, яйца, муку, специи, соль.
- Жарьте драники на сковороде до золотистой корочки.
- Подавайте готовое блюдо со сметаной и измельченным зеленым луком.