Картофельная пицца станет открытием для каждого, ведь она не только вкусная, но и сытная и доступная по цене и продуктам.

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Такой вариант блюда понравится как взрослым, так и детям. Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился рецептом пиццы с картофелем, чтобы и вы могли полакомиться им в любой день.

Рецепт пиццы с картофелем

Время: 60 – 80 минут

60 – 80 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 500 граммов картофеля;

– 300 граммов сыра;

– 300 граммов томатного соуса;

– 200 граммов колбасы;

– 40 граммов масла;

– чили;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Отвариваем картофель в подсоленной воде 15 – 20 минут до готовности, но чтобы не разварился. Сливаем воду и делаем надрезы не дорезая до конца.

Через пергамен раздавливаем картофель стаканом. Выкладываем на противень смазанное маслом, подсаливаем и отправляем в разогретую духовку на 200 градусов, запекаем пока картофель не будет супер золотистым (10 – 15 минут).

На каждую картофелину добавляем соус, тертый сыр моцарелла, нарезанные колбаски и можем посыпать сверху специями.

Запекаем в духовке на температуре 200 градусов, пока не расплавится сыр (5 – 8 минут).

Подаем к столу горячей.

Приятного аппетита!