Такой вы еще ее не ели: картофельная пицца с колбаской

5 февраля 2023, 10:25
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Николай Люлько

Каждый раз появляется больше рецептов пиццы и все они настолько оригинальны, что не попробовать тяжело.

Картофельная пицца станет открытием для каждого, ведь она не только вкусная, но и сытная и доступная по цене и продуктам.

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Такой вариант блюда понравится как взрослым, так и детям. Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился рецептом пиццы с картофелем, чтобы и вы могли полакомиться им в любой день.

Рецепт пиццы с картофелем

  • Время: 60 – 80 минут
  • Порции: 6
Ингредиенты:
– 500 граммов картофеля;
– 300 граммов сыра;
– 300 граммов томатного соуса;
– 200 граммов колбасы;
– 40 граммов масла;
– чили;
– соль;
– черный молотый перец.

Приготовление:

  • Отвариваем картофель в подсоленной воде 15 – 20 минут до готовности, но чтобы не разварился. Сливаем воду и делаем надрезы не дорезая до конца.
  • Через пергамен раздавливаем картофель стаканом. Выкладываем на противень смазанное маслом, подсаливаем и отправляем в разогретую духовку на 200 градусов, запекаем пока картофель не будет супер золотистым (10 – 15 минут).

  • На каждую картофелину добавляем соус, тертый сыр моцарелла, нарезанные колбаски и можем посыпать сверху специями.
  • Запекаем в духовке на температуре 200 градусов, пока не расплавится сыр (5 – 8 минут).
  • Подаем к столу горячей.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак