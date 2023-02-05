Такой вы еще ее не ели: картофельная пицца с колбаской
5 февраля 2023, 10:25Читати новину українською
Источник:Николай Люлько
Каждый раз появляется больше рецептов пиццы и все они настолько оригинальны, что не попробовать тяжело.
Картофельная пицца станет открытием для каждого, ведь она не только вкусная, но и сытная и доступная по цене и продуктам.
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Такой вариант блюда понравится как взрослым, так и детям. Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился рецептом пиццы с картофелем, чтобы и вы могли полакомиться им в любой день.
Рецепт пиццы с картофелем
- Время: 60 – 80 минут
- Порции: 6
– 500 граммов картофеля;
– 300 граммов сыра;
– 300 граммов томатного соуса;
– 200 граммов колбасы;
– 40 граммов масла;
– чили;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Отвариваем картофель в подсоленной воде 15 – 20 минут до готовности, но чтобы не разварился. Сливаем воду и делаем надрезы не дорезая до конца.
- Через пергамен раздавливаем картофель стаканом. Выкладываем на противень смазанное маслом, подсаливаем и отправляем в разогретую духовку на 200 градусов, запекаем пока картофель не будет супер золотистым (10 – 15 минут).
- На каждую картофелину добавляем соус, тертый сыр моцарелла, нарезанные колбаски и можем посыпать сверху специями.
- Запекаем в духовке на температуре 200 градусов, пока не расплавится сыр (5 – 8 минут).
- Подаем к столу горячей.
Приятного аппетита!