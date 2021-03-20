Рецепт картофельной запеканки с лососем от блогерши Яны Станишевской
Нереально вкусный рецепт картофельной запеканки с рыбой, которая точно понравится каждому!
Источник:инстаграм Яны Станишевской
Яна Станишевская – успешная блогерша, которая не только разбирается во всех трендах моды и красоты, но и любит готовить и делиться своими рецептами с поклонниками. Девушка подготовила замечательный и вкусный рецепт картофельной запеканки, которая подойдет как к праздничному столу, так и на обычный обеденный стол.
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Яна Станишевская призналась, что это, пожалуй, самое красивое блюдо из картофеля, которое только может быть! Запеканка выглядит изысканно, а на ее приготовление вам потребуется не так уж много времени.
Рецепт запеканки от Яны Станишевской
- Тщательно очистите картофель, отварите его до готовности в подсоленной воде.
- Рыбу нарежьте на три куска, обжарьте на сковороде с оливковым маслом или сливочным маслом по 3 минуты с каждой стороны.
- Переложите рыбу на тарелку, а в этой сковородке обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок около минуты.
- Добавьте к зажарке вино, а через минуту 150 мл сливок. Перемешайте соус и через 1 – 3 минуты он будет готов.
- Соус перелейте в противень, в котором будете запекать блюдо.
- Сверху на соус выложите кусочки рыбы, зеленый горошек.
- Картофель разомните в пюре, добавьте 50 мл сливок и перемешайте.
- Переложите картофельное пюре в кондитерский мешок с насадкой звезда или другой, которая нравится. Красиво выложите картофельное пюре на рыбу.
- Выпекайте картофельный пирог в духовке в течение 20 минут при 190 градусах.
- Готовое блюдо сразу подавайте к столу. Приятного аппетита!
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