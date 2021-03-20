Нереально вкусный рецепт картофельной запеканки с рыбой, которая точно понравится каждому!

Яна Станишевская – успешная блогерша, которая не только разбирается во всех трендах моды и красоты, но и любит готовить и делиться своими рецептами с поклонниками. Девушка подготовила замечательный и вкусный рецепт картофельной запеканки, которая подойдет как к праздничному столу, так и на обычный обеденный стол.

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Яна Станишевская призналась, что это, пожалуй, самое красивое блюдо из картофеля, которое только может быть! Запеканка выглядит изысканно, а на ее приготовление вам потребуется не так уж много времени.

Рецепт запеканки от Яны Станишевской

Ингредиенты:

– 400 г лосося;

– 400 г картофеля;

– 200 мл сливок (150 мл в соус, 50 ​​мл в пюре)

– 50 мл белого вина;

– горстка замороженного зеленого горошка;

– луковица;

– несколько зубчиков чеснока;

– соль, черный молотый перец по вашему вкусу.