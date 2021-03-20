Нереально смачний рецепт картопляної запіканки з рибою, яка точно сподобається кожному!

Яна Станішевська – успішна блогерка, котра не тільки розбирається у всіх трендах моди та краси, а й полюбляє готувати та ділитися своїми рецептами з шанувальниками. Дівчина підготувала чудовий та смачний рецепт картопляної запіканки, котра підійде як до святкового столу, так і на звичайний обідні стіл.

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Яна Станішевська зізналася, що це, мабуть, найкрасивіша страва з картоплі, яка тільки може бути! Запіканка виглядає вишукано, а на її приготування вам потрібно не так вже й багато часу.

Рецепт запіканки від Яни Станішевської

Інгредієнти:

– 400 г лосося;

– 400 г картоплі;

– 200 мл вершків (150 мл в соус, 50 мл до пюре);

– 50 мл білого вина;

– жменька замороженого зеленого горошку;

– цибулина;

– кілька зубчиків часнику;

– сіль, чорний мелений перець на ваш смак.