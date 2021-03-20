Рецепт картопляної запіканки з лососем від блогерки Яни Станішевської
Нереально смачний рецепт картопляної запіканки з рибою, яка точно сподобається кожному!
Джерело:інстаграм Яни Станішевської
Яна Станішевська – успішна блогерка, котра не тільки розбирається у всіх трендах моди та краси, а й полюбляє готувати та ділитися своїми рецептами з шанувальниками. Дівчина підготувала чудовий та смачний рецепт картопляної запіканки, котра підійде як до святкового столу, так і на звичайний обідні стіл.
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Яна Станішевська зізналася, що це, мабуть, найкрасивіша страва з картоплі, яка тільки може бути! Запіканка виглядає вишукано, а на її приготування вам потрібно не так вже й багато часу.
Рецепт запіканки від Яни Станішевської
- Ретельно почистіть картоплю, відваріть її до готовності у підсоленій воді.
- Рибу наріжте на три шматки, обсмажте на сковорідці з оливковою олією або вершковим маслом по 3 хвилини з кожної сторони.
- Перекладіть рибу на тарілку, а у цій сковорідці обсмажте дрібно нарізану цибулю та часник близько хвилини.
- Додайте до засмажки вино, а через хвилину 150 мл вершків. Перемішайте соус і через 1 – 3 хвилини він буде готовим.
- Соус перелийте у деко в котрому будете запікати страву.
- Зверху на соус викладіть шматочки риби, зелений горошок.
- Картоплю розімніть в пюре, додайте 50 мл вершків та перемішайте.
- Перекладіть картопляне пюре в кондитерський мішок з насадкою зірка або іншою, котра до вподоби. Красиво викладіть картопляне пюре на рибу.
- Випікайте картопляний пиріг в духовці протягом 20 хвилин при 190 градусах.
- Готову страву одразу подавайте до столу. Смачного!
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