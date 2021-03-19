Мясо по-французски – популярное блюдо, которое с Францией связывает только название, но смакует оно будто из ресторана!

Шеф-повар и участник 3 сезона кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы" Николай Люлько поделился рецептом вкусного мяса по-французски, которое вы с легкостью можете приготовить дома. Читайте также Рецепт карамельного чизкейк от судьи МастерШеф Ольги Мартыновской Вкусное и сытное блюдо понравится каждому члену вашей семьи! Рецепт мяса по-французски Ингредиенты:

– 1 кг картофеля;

– 50 мл растительного масла;

– 800 г свинины;

– 1 луковица;

– 200 г шампиньонов;

– 300 г помидоров;

– 200 г майонеза;

– 300 г твердого сыра;

– соль, черный молотый перец по вашему вкусу. Тщательно помойте и очистите картофель, нарежьте кольцами и заправьте специями. Полейте картофель растительным маслом, перемешайте и выложите на противень ровным слоем. Свинину для биточков нарежьте ломтиками толщиной в 1 сантиметр, отбейте до толщины 3 миллиметров. Выложите сверху на картофель и приправьте специями по вашему вкусу. Сверху выложите нарезанные ломтиками шампиньоны и помидоры, полейте майонезом. Натрите сыр на крупной терке и посыпьте сверху запеканку. Выпекайте мясо по-французски в духовке 30 – 40 минут при температуре 160 – 180 градусов. Приятного аппетита! Рецепт мяса по-французски от Николая Люлько – видео: