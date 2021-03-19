Рецепт мяса по-французски от шеф-повара и участника Мастер Шеф Профессионалы Николая Люлька
Мясо по-французски – популярное блюдо, которое с Францией связывает только название, но смакует оно будто из ресторана!
Источник:ютуб Николая Люлько
Шеф-повар и участник 3 сезона кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы" Николай Люлько поделился рецептом вкусного мяса по-французски, которое вы с легкостью можете приготовить дома.
Читайте также Рецепт карамельного чизкейк от судьи МастерШеф Ольги Мартыновской
Вкусное и сытное блюдо понравится каждому члену вашей семьи!
Рецепт мяса по-французски
- Тщательно помойте и очистите картофель, нарежьте кольцами и заправьте специями. Полейте картофель растительным маслом, перемешайте и выложите на противень ровным слоем.
- Свинину для биточков нарежьте ломтиками толщиной в 1 сантиметр, отбейте до толщины 3 миллиметров.
- Выложите сверху на картофель и приправьте специями по вашему вкусу.
- Сверху выложите нарезанные ломтиками шампиньоны и помидоры, полейте майонезом. Натрите сыр на крупной терке и посыпьте сверху запеканку.
- Выпекайте мясо по-французски в духовке 30 – 40 минут при температуре 160 – 180 градусов. Приятного аппетита!
Рецепт мяса по-французски от Николая Люлько – видео:
Поделиться новостью