Картофельное пюре по рецепту Жоэля Робюшона
15 сентября 2021 , 18:16Читати новину українською
Источник:Еда
Безусловно, самым вкусным и доступным гарниром к любому блюду является картофельное пюре. Но пробовали ли вы приготовить его по рецепту Жоэля Робюшона? Это будет просто вау, обещаем!
Жоэль Робюшон – известный французский повар и ресторатор, обладатель трех звезд Мишлен и автор кулинарных книг. Приготовление картофельного пюре по рецепту шеф-повара принесет вам море наслаждения, а вкус блюда влюбит с первой ложки.
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Рецепт картофельного пюре
- Время: 2 часа
- Порции: 4
Картофельное пюре / Фото Еда 52
– 1 кг картофеля;
– 500 г сливочного масла;
– соль на ваш вкус;
– молотый черный перец на ваш вкус;
– 150 мл молока.
Приготовление:
- Тщательно помойте целый картофель от грязи под проточной водой. Отварите его целой в подсоленной воде до готовности.
Приготовление пюре / Фото Еда
- Снимите с картофеля кожуру.
- Помните картофель в пюре и снова отправьте в кастрюлю на маленький огонь.
Приготовление пюре / Фото еда
- Добавьте к пюре охлажденное сливочное масло, предварительно нарезанное кубиками. Вмешайте его в пюре.
- Когда масло полностью растопится в картофеле, снимите кастрюлю с плиты и влейте молоко.
- Добавьте соль и черный молотый перец, по желанию можно посыпать молотым мускатным орехом.
Приготовление пюре / Фото еда
- Тщательно вымешайте картофельное пюре и подавайте к столу. Приятного аппетита!