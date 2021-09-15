Жоэль Робюшон – известный французский повар и ресторатор, обладатель трех звезд Мишлен и автор кулинарных книг. Приготовление картофельного пюре по рецепту шеф-повара принесет вам море наслаждения, а вкус блюда влюбит с первой ложки.

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Рецепт картофельного пюре

Время: 2 часа

2 часа Порции: 4



Картофельное пюре / Фото Еда 52

Ингредиенты:

– 1 кг картофеля;

– 500 г сливочного масла;

– соль на ваш вкус;

– молотый черный перец на ваш вкус;

– 150 мл молока.

Приготовление:

Тщательно помойте целый картофель от грязи под проточной водой. Отварите его целой в подсоленной воде до готовности.



Приготовление пюре / Фото Еда

Снимите с картофеля кожуру. Помните картофель в пюре и снова отправьте в кастрюлю на маленький огонь.



Приготовление пюре / Фото еда

Добавьте к пюре охлажденное сливочное масло, предварительно нарезанное кубиками. Вмешайте его в пюре. Когда масло полностью растопится в картофеле, снимите кастрюлю с плиты и влейте молоко. Добавьте соль и черный молотый перец, по желанию можно посыпать молотым мускатным орехом.



Приготовление пюре / Фото еда