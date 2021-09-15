Жоэль Робюшон – известный французский повар и ресторатор, обладатель трех звезд Мишлен и автор кулинарных книг. Приготовление картофельного пюре по рецепту шеф-повара принесет вам море наслаждения, а вкус блюда влюбит с первой ложки.

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Рецепт картофельного пюре

  • Время: 2 часа
  • Порции: 4


Картофельное пюре / Фото Еда 52

Приготовление:

  1. Тщательно помойте целый картофель от грязи под проточной водой. Отварите его целой в подсоленной воде до готовности.


Приготовление пюре / Фото Еда

  1. Снимите с картофеля кожуру.
  2. Помните картофель в пюре и снова отправьте в кастрюлю на маленький огонь.


Приготовление пюре / Фото еда

  1. Добавьте к пюре охлажденное сливочное масло, предварительно нарезанное кубиками. Вмешайте его в пюре.
  2. Когда масло полностью растопится в картофеле, снимите кастрюлю с плиты и влейте молоко.
  3. Добавьте соль и черный молотый перец, по желанию можно посыпать молотым мускатным орехом.


Приготовление пюре / Фото еда

  1. Тщательно вымешайте картофельное пюре и подавайте к столу. Приятного аппетита!