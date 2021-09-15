Жоель Робюшон – відомий французький кухар та ресторатор, володар трьох зірок Мішлен та автор кулінарних книг. Приготування картопляного пюре за рецептом шеф-кухаря принесе вам море насолоди, а смак страви закохає з першої ложки.
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Рецепт картопляного пюре
- Час: 2 години
- Порції: 4
Картопляне пюре / Фото Їжа 52
Приготування:
- Ретельно помийте цілу картоплю від бруду під проточною водою. Відваріть її цілою у підсоленій воді до готовності.
Приготування пюре / Фото Їжа
- Зніміть з картоплі шкірку.
- Помніть картоплю в пюре та знову відправте в каструлю на маленький вогонь.
Приготування пюре / Фото Їжа
- Додайте до пюре охолоджене вершкове масло, попередньо нарізане кубиками. Вмішайте його в пюре.
- Коли масло повністю розтопиться в картоплі, зніміть каструлю з плити та влийте молоко.
- Додайте сіль та чорний мелений перець, за бажанням можна посипати меленим мускатним горіхом.
Приготування пюре / Фото Їжа
- Ретельно вимішайте картопляне пюре та подавайте до столу. Смачного!