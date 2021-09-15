Жоель Робюшон – відомий французький кухар та ресторатор, володар трьох зірок Мішлен та автор кулінарних книг. Приготування картопляного пюре за рецептом шеф-кухаря принесе вам море насолоди, а смак страви закохає з першої ложки.

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Рецепт картопляного пюре

  • Час: 2 години
  • Порції: 4


Картопляне пюре / Фото Їжа 52

Приготування:

  1. Ретельно помийте цілу картоплю від бруду під проточною водою. Відваріть її цілою у підсоленій воді до готовності.


Приготування пюре / Фото Їжа

  1. Зніміть з картоплі шкірку.
  1. Помніть картоплю в пюре та знову відправте в каструлю на маленький вогонь.


Приготування пюре / Фото Їжа

  1. Додайте до пюре охолоджене вершкове масло, попередньо нарізане кубиками. Вмішайте його в пюре.
  1. Коли масло повністю розтопиться в картоплі, зніміть каструлю з плити та влийте молоко.
  1. Додайте сіль та чорний мелений перець, за бажанням можна посипати меленим мускатним горіхом.


Приготування пюре / Фото Їжа

  1. Ретельно вимішайте картопляне пюре та подавайте до столу. Смачного!