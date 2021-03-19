Рецепт домашних чипсов быстрый в приготовлении и очень вкусный!

Если вы обожаете чипсы, но их высокая калорийность не для вас, у нас есть отличная полезная альтернатива. Приготовьте дома картофельные чипсы с нежной курочкой и смакуйте без ущерба для фигуры!

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Обязательно подавайте блюдо с домашним соусом из авокадо – пальчики оближешь!

Рецепт вкусной закуски

Ингредиенты:

– 3 средних картофеля;

– 200 г куриного филе;

– оливковое масло;

– авокадо;

– 2 зубчика чеснока;

– специи на ваш вкус.