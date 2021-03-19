Рецепт картофельных чипсов в духовке с куриным филе
Рецепт домашних чипсов быстрый в приготовлении и очень вкусный!
Источник:инстаграм Fat Killers
Если вы обожаете чипсы, но их высокая калорийность не для вас, у нас есть отличная полезная альтернатива. Приготовьте дома картофельные чипсы с нежной курочкой и смакуйте без ущерба для фигуры!
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Обязательно подавайте блюдо с домашним соусом из авокадо – пальчики оближешь!
Рецепт вкусной закуски
- Тщательно помойте и почистите картофель, нарежьте его тонкими ломтиками.
- Добавьте к картофелю оливковое масло, специи на ваш вкус и перемешайте.
- Куриное филе нарежьте тоненькими ломтиками, отбейте молотком. Смажьте мясо специями и маслом и перемешайте.
- Выложите на противень отдельно мясо и картофель. Поставьте в духовку на 30-35 минут при 250 градусах для корочки.
- Для приготовления соуса почистите авокадо, удалите косточку. Измельчите авокадо в блендере и смешайте массу со специями. Добавьте измельченный чеснок и снова перемешайте.
- Подавайте блюдо с соусом. Приятного аппетита!
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