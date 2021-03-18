Рецепт торта без глютена на сковородке от Лизы Глинской
Невозможно вкусный и оригинальный рецепт торта без глютена, коржи для которого вы с легкостью приготовите на обычной антипригарной сковородке!
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Успешная кондитер и автор кулинарных книг Лиза Глинская поделилась рецептом вкусного торта на сковороде без глютена.
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Для приготовления нежного торта вам потребуется минимум усилий, а результат вас поразит безупречным вкусом и легкой структурой выпечки.
Готовить бисквит для торта нужно на антипригарной сковороде диаметром 18 сантиметров, без дополнительного использования воды, масла или сливочного масла.
Рецепт бисквита на сковородке без глютена
- Смешайте рисовую муку с разрыхлителем, добавьте молоко, желтки и растопленное сливочное масло.
- Отдельно взбейте белки с сахаром и легкими движениями вмешайте смесь в тесто.
- Обжарьте лепешки на разогретой сковороде с обеих сторон. Всего у вас получится 4 коржа.
Рецепт крема для торта
- Смешайте желтки с сахаром и крахмалом.
- Прогретое в кастрюле молоко с ванильным сахаром.
- Залейте горячее молоко в миску к яичной массе и тщательно перемешайте.
- Вылейте всю массу в кастрюлю и варите при постоянном помешивании до закипания. После того как масса закипит варите еще 1 минуту.
- Снимите крем с огня, добавьте кусочки холодного сливочного масла и перемешайте до однородной консистенции.
- Перелейте готовый крем в миску, накройте слоем пищевой пленки в контакт и отправьте в холодильник на 60 минут.
- В крем добавьте предварительно взбитые сливки и перемешайте. Крем готов.
Рецепт сиропа для пропитки торта
- В кастрюлю добавьте воду, сахар и доведите до кипения.
- Охладите массу и пропитайте ей лепешки.
Для декора торта используйте миндальные хлопья – 150 граммов будет достаточно.
Собираем торт без глютена
- На дно формы диаметром 18 сантиметров выложите корж, пропитайте его сиропом, выложите крем и выровняете его лопаткой.
- Далее выложите снова корж, сироп, крем и снова разровняйте. Так выложите остальные лепешки, обильно смажьте торт кремом и разровняйте.
- Снимите формирующее кольцо или разъемную форму, отправьте торт в холодильник на несколько часов.
- Задекорируйте готовый торт миндальными хлопьями и подавайте вкусность к столу. Приятного аппетита!
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