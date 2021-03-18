Невозможно вкусный и оригинальный рецепт торта без глютена, коржи для которого вы с легкостью приготовите на обычной антипригарной сковородке!

Успешная кондитер и автор кулинарных книг Лиза Глинская поделилась рецептом вкусного торта на сковороде без глютена.

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Для приготовления нежного торта вам потребуется минимум усилий, а результат вас поразит безупречным вкусом и легкой структурой выпечки.

Готовить бисквит для торта нужно на антипригарной сковороде диаметром 18 сантиметров, без дополнительного использования воды, масла или сливочного масла.

Рецепт бисквита на сковородке без глютена

Ингредиенты для бисквита:

– 200 г рисовой муки;

– 200 мл молока

– 5 г разрыхлителя;

– 40 г сливочного масла;

– 60 г желтка;

– 90 г белка;

– 80 г сахара.

Смешайте рисовую муку с разрыхлителем, добавьте молоко, желтки и растопленное сливочное масло. Отдельно взбейте белки с сахаром и легкими движениями вмешайте смесь в тесто. Обжарьте лепешки на разогретой сковороде с обеих сторон. Всего у вас получится 4 коржа.

Рецепт крема для торта

Ингредиенты для крема пломбир:

– 300 мл молока

– 60 г желтка;

– 25 г кукурузного крахмала;

– 60 г сахара,

– ванильный сахар или ваниль;

– 100 г холодного сливочного масла;

– 200 мл сливок 30-35%.

Смешайте желтки с сахаром и крахмалом. Прогретое в кастрюле молоко с ванильным сахаром. Залейте горячее молоко в миску к яичной массе и тщательно перемешайте. Вылейте всю массу в кастрюлю и варите при постоянном помешивании до закипания. После того как масса закипит варите еще 1 минуту. Снимите крем с огня, добавьте кусочки холодного сливочного масла и перемешайте до однородной консистенции. Перелейте готовый крем в миску, накройте слоем пищевой пленки в контакт и отправьте в холодильник на 60 минут. В крем добавьте предварительно взбитые сливки и перемешайте. Крем готов.

Рецепт сиропа для пропитки торта

Ингредиенты:

– 250 мл воды;

– 130 г сахара.

В кастрюлю добавьте воду, сахар и доведите до кипения. Охладите массу и пропитайте ей лепешки.

Для декора торта используйте миндальные хлопья – 150 граммов будет достаточно.

Собираем торт без глютена