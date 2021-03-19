Рецепт домашніх чипсів швидкий у приготуванні та надзвичайно смачний!

Якщо ви обожнюєте чипси, але їхня висока калорійність не для вас, у нас є чудова корисна альтернатива. Приготуйте вдома картопляні чипси з ніжною курочкою та смакуйте без шкоди для фігури!

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Обов'язково подавайте страву з домашнім соусом з авокадо – пальчики оближеш!

Рецепт смачної закуски

Інгредієнти:

– 3 середні картоплі;

– 200 г курячого філе;

– оливкова олія;

– авокадо;

– 2 зубчики часнику;

– спеції на ваш смак.