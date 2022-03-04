Картофельные драники: блюдо для всей семьи
4 марта 2022 , 18:59Читати новину українською
Нужно быстро накормить домашних? Тогда приготовьте драники. Тереть для этого картофель на мелкой терке не придется.
Картошку на драники мы натрем на крупной терке. Времени на приготовление уйдет меньше обычного, а драники получатся более хрустящие.
Читайте также Быстрое блюдо из макарон: рецепт с тушенкой
Рецепт драников из крупно натертого картофеля
Картофельные драники приготовлены на грубой терке / Фото Foodnetwork
Картофельные драники: рецепт
- Время: 30 минут
- Порции: 4 – 6
– 8 – 10 штук картофеля;
– 2 – 3 куриных яйца;
– репчатый лук;
– соль;
– черный молотый перец;
– 8 – 10 столовых ложек муки;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Тщательно очистите картофель и промойте его под проточной водой. С лука удалите шелуху.
- Картофель натрите на крупной терке, лук мелко нарежьте.
- Добавьте яйца, муку, соль, молотый черный перец.
- Перемешайте все ложкой до однородной смеси.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
- Выкладывайте картофельное тесто ложкой на сковороду и обжаривайте по 4 – 5 минут с каждой стороны.
- Выложите готовые драники на порционные тарелки, полейте сметаной и подавайте на стол.
Приятного аппетита!