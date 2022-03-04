Картоплю на деруни ми натремо на грубій тертці. Часу на приготування піде менше, ніж звичайно, а деруни вийдуть хрумкіші.
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Рецепт дерунів із грубо натертої картоплі
Картопляні деруни приготовані на грубій тертці / Фото Foodnetwork
Рецепт картопляних дерунів
Час: 30 хвилин
Порції: 4 – 6
Приготування:
- Ретельно почистіть картоплю й помийте її під проточною водою. З цибулі зніміть лушпиння.
- Картоплю натріть грубій тертці, цибулю дрібно наріжте.
- Додайте яйця, борошно, сіль, мелений чорний перець.
- Перемішайте все ложкою до однорідної консистенції.
- Розігрійте сковорідку з олією на середньому вогні.
- Викладайте картопляне тісто ложкою на сковорідку та обсмажуйте по 4 – 5 хвилин з кожного боку.
- Викладіть готові деруни на порційні тарілки, полийте сметаною та подавайте до столу.
Смачного!