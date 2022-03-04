Картоплю на деруни ми натремо на грубій тертці. Часу на приготування піде менше, ніж звичайно, а деруни вийдуть хрумкіші.

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Рецепт дерунів із грубо натертої картоплі



Картопляні деруни приготовані на грубій тертці / Фото Foodnetwork

Рецепт картопляних дерунів

Час: 30 хвилин

Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 8 – 10 картоплин;

– 2 – 3 курячих яйця;

– ріпчаста цибуля;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– 8 – 10 столових ложок борошна;

– олія для смаження.

Приготування:

Ретельно почистіть картоплю й помийте її під проточною водою. З цибулі зніміть лушпиння.

Картоплю натріть грубій тертці, цибулю дрібно наріжте.

Додайте яйця, борошно, сіль, мелений чорний перець.

Перемішайте все ложкою до однорідної консистенції.

Розігрійте сковорідку з олією на середньому вогні.

Викладайте картопляне тісто ложкою на сковорідку та обсмажуйте по 4 – 5 хвилин з кожного боку.

Викладіть готові деруни на порційні тарілки, полийте сметаною та подавайте до столу.

Смачного!