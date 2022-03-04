Картошку на драники мы натрем на крупной терке. Времени на приготовление уйдет меньше обычного, а драники получатся более хрустящие.
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Рецепт драников из крупно натертого картофеля
Картофельные драники приготовлены на грубой терке / Фото Foodnetwork
Картофельные драники: рецепт
- Время: 30 минут
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Тщательно очистите картофель и промойте его под проточной водой. С лука удалите шелуху.
- Картофель натрите на крупной терке, лук мелко нарежьте.
- Добавьте яйца, муку, соль, молотый черный перец.
- Перемешайте все ложкой до однородной смеси.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
- Выкладывайте картофельное тесто ложкой на сковороду и обжаривайте по 4 – 5 минут с каждой стороны.
- Выложите готовые драники на порционные тарелки, полейте сметаной и подавайте на стол.
Приятного аппетита!