Картошку на драники мы натрем на крупной терке. Времени на приготовление уйдет меньше обычного, а драники получатся более хрустящие.

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Рецепт драников из крупно натертого картофеля


Картофельные драники приготовлены на грубой терке / Фото Foodnetwork

Картофельные драники: рецепт

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4 – 6

Приготовление:

  1. Тщательно очистите картофель и промойте его под проточной водой. С лука удалите шелуху.
  1. Картофель натрите на крупной терке, лук мелко нарежьте.
  1. Добавьте яйца, муку, соль, молотый черный перец.
  1. Перемешайте все ложкой до однородной смеси.
  1. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
  1. Выкладывайте картофельное тесто ложкой на сковороду и обжаривайте по 4 – 5 минут с каждой стороны.
  1. Выложите готовые драники на порционные тарелки, полейте сметаной и подавайте на стол.

Приятного аппетита!