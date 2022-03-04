Картошку на драники мы натрем на крупной терке. Времени на приготовление уйдет меньше обычного, а драники получатся более хрустящие.

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Рецепт драников из крупно натертого картофеля



Картофельные драники приготовлены на грубой терке / Фото Foodnetwork

Картофельные драники: рецепт

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 8 – 10 штук картофеля;

– 2 – 3 куриных яйца;

– репчатый лук;

– соль;

– черный молотый перец;

– 8 – 10 столовых ложек муки;

– масло для жарки.

Приготовление:

Тщательно очистите картофель и промойте его под проточной водой. С лука удалите шелуху.

Картофель натрите на крупной терке, лук мелко нарежьте.

Добавьте яйца, муку, соль, молотый черный перец.

Перемешайте все ложкой до однородной смеси.

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.

Выкладывайте картофельное тесто ложкой на сковороду и обжаривайте по 4 – 5 минут с каждой стороны.

Выложите готовые драники на порционные тарелки, полейте сметаной и подавайте на стол.

Приятного аппетита!