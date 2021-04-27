Думаете, что приготовить на обед? Мы подготовили для вас рецепт картофельных кексов с курицей и сыром, которые понравятся всей вашей семье.

Оригинальные картофельные кексы с нежным куриным мясом, овощами и сыром можно подавать в будни и праздники. Мы уверены, что это блюдо понравится не только вкусом, но и презентацией. Читайте также Как приготовить куриные крылышки: рецепт от Эктора Хименеса–Браво Картофельные кексы с курицей и сыром Ингредиенты:

– 200 граммов куриного филе;

– 2 картофеля;

– 50 граммов сладкого перца

– 50 граммов томатов;

– луковица;

– 4 яйца;

– 150 миллилитров молока;

– 100 граммов рисовой муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 50 граммов твердого сыра;

– растительное масло;

– специи. Куриное филе помойте, нарежьте маленькими ломтиками. Очистите лук, измельчите ножом, обжарьте на сковороде, добавьте мясо, готовьте до готовности. Картофель очистите, натрите на крупной, процедите лишний сок. В миске взбейте яйца со специями, перемешайте. Томаты, перец, помойте, очистите, измельчите ножом. Сыр натрите на крупной терке. Отдельно в миске смешайте перец, томаты, молоко, муку, специи, куриное филе, картофель и яйца, тщательно перемешайте. Формы смажьте маслом, выложите тесто. Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте запекаться в течение 20 минут. За пять минут, на кексы выложите сыр. Готовые кексы выложите на тарелку. Приятного аппетита!