Картофельные кексы с курицей и сыром: домашний рецепт
Думаете, что приготовить на обед? Мы подготовили для вас рецепт картофельных кексов с курицей и сыром, которые понравятся всей вашей семье.
Источник:инстаграм Fat Killers
Оригинальные картофельные кексы с нежным куриным мясом, овощами и сыром можно подавать в будни и праздники. Мы уверены, что это блюдо понравится не только вкусом, но и презентацией.
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Картофельные кексы с курицей и сыром
- Куриное филе помойте, нарежьте маленькими ломтиками.
- Очистите лук, измельчите ножом, обжарьте на сковороде, добавьте мясо, готовьте до готовности.
- Картофель очистите, натрите на крупной, процедите лишний сок.
- В миске взбейте яйца со специями, перемешайте.
- Томаты, перец, помойте, очистите, измельчите ножом.
- Сыр натрите на крупной терке.
- Отдельно в миске смешайте перец, томаты, молоко, муку, специи, куриное филе, картофель и яйца, тщательно перемешайте.
- Формы смажьте маслом, выложите тесто.
- Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте запекаться в течение 20 минут. За пять минут, на кексы выложите сыр.
- Готовые кексы выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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