Думаєте, що приготувати на обід? Ми підготували для вас рецепт картопляних кексів з курятиною та сиром, які сподобаються усій вашій родині.

Оригінальні картопляні кекси з ніжним курячим м'ясом, овочами та сиром можна подавати у будні й свята. Ми впевнені, що ця страва сподобається не тільки смаком, а й презентацією. Читайте також Як приготувати курячі крильця: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво Картопляні кекси з курятиною та сиром Інгредієнти:

– 200 грамів курячого філе;

– 2 картоплі;

– 50 грамів солодкого перцю;

– 50 грамів томатів;

– цибуля;

– 4 яйця;

– 150 мілілітрів молока;

– 100 грамів рисового борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 50 грамів твердого сиру;

– рослинна олія;

– спеції. Куряче філе помийте, наріжте маленькими скибочками. Почистіть цибулю, подрібніть ножем, обсмажте на пательні, додайте м'ясо, готуйте до готовності. Картоплю почистіть, натріть на грубій, процідіть зайвий сік. У мисці збийте яйця зі спеціями, перемішайте. Томати, перець, помийте, почистіть, подрібніть ножем. Сир натріть на грубій тертці. Окремо в мисці змішайте перець, томати, молоко, борошно, спеції, куряче філе, картоплю та яйця, ретельно перемішайте. Форми змастіть олією, викладіть тісто. Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 20 хвилин. За п'ять хвилин, на кекси викладіть сир. Готові кекси викладіть на тарілку. Смачного!