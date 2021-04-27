Картопляні кекси з курятиною та сиром: домашній рецепт
Думаєте, що приготувати на обід? Ми підготували для вас рецепт картопляних кексів з курятиною та сиром, які сподобаються усій вашій родині.
Джерело:інстаграм Fat Killers
Оригінальні картопляні кекси з ніжним курячим м'ясом, овочами та сиром можна подавати у будні й свята. Ми впевнені, що ця страва сподобається не тільки смаком, а й презентацією.
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Картопляні кекси з курятиною та сиром
- Куряче філе помийте, наріжте маленькими скибочками.
- Почистіть цибулю, подрібніть ножем, обсмажте на пательні, додайте м'ясо, готуйте до готовності.
- Картоплю почистіть, натріть на грубій, процідіть зайвий сік.
- У мисці збийте яйця зі спеціями, перемішайте.
- Томати, перець, помийте, почистіть, подрібніть ножем.
- Сир натріть на грубій тертці.
- Окремо в мисці змішайте перець, томати, молоко, борошно, спеції, куряче філе, картоплю та яйця, ретельно перемішайте.
- Форми змастіть олією, викладіть тісто.
- Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 20 хвилин. За п'ять хвилин, на кекси викладіть сир.
- Готові кекси викладіть на тарілку. Смачного!
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