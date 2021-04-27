Эктор Хименес-Браво рассказывает как приготовить вкусные куриные крылышки дома. Запишите себе рецепт.

Известный украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "Мастер Шеф" и "МастерШеф. Профессионалы" Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками оригинальным рецептом куриных крылышек, которые можно подавать на обед или ужин.

Читайте также Рецепт острых макарон с сыром от Эктора Хименеса-Браво

Как приготовить куриные крылышки

Ингредиенты:

– 600 граммов куриных крылышек;

– 500 миллилитров растительного масла.

Ингредиенты для маринада:

– 0,5 чайной ложки острого перца;

– 0,5 чайной ложки черного перца;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 0,5 чайной ложки имбиря;

– 1,5 чайные ложки соли;

– 1 чайная ложка паприки;

– 1 столовая ложка воды.

Ингредиенты для панировки:

– 200 граммов муки;

– 1 чайная ложка соли;

– 3 чайные ложки паприки.

Простой рецепт, с которым справится каждый. Главное – дать мясу хорошо замариноваться, прокомментировал Хименес-Браво.

Для приготовления маринада в миске соедините воду, оливковое масло, добавьте черный перец, паприку, перец чили, соль, имбирь, перемешайте. Куриные крылышки тщательно помойте, разделите на части, выложите в миску, залейте маринадом, накройте пищевой пленкой, оставьте на ночь. В миске смешайте муку, соль, паприку, обваляйте куриные крылышки. Далее – выложите в воду, второй раз обваляйте в муке. Разогрейте в кастрюле масло, окуните куриные крылышки, обжарьте в течение 8 минут. Выложите куриные крылышки на салфетку. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Как приготовить куриные крылышки – рецепт от Эктора Хименеса-Браво в видео: