Как приготовить куриные крылышки: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Эктор Хименес-Браво рассказывает как приготовить вкусные куриные крылышки дома. Запишите себе рецепт.
Источник:инстаграм Эктора Хименеса-Браво
Известный украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "Мастер Шеф" и "МастерШеф. Профессионалы" Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками оригинальным рецептом куриных крылышек, которые можно подавать на обед или ужин.
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Как приготовить куриные крылышки
Простой рецепт, с которым справится каждый. Главное – дать мясу хорошо замариноваться, прокомментировал Хименес-Браво.
- Для приготовления маринада в миске соедините воду, оливковое масло, добавьте черный перец, паприку, перец чили, соль, имбирь, перемешайте.
- Куриные крылышки тщательно помойте, разделите на части, выложите в миску, залейте маринадом, накройте пищевой пленкой, оставьте на ночь.
- В миске смешайте муку, соль, паприку, обваляйте куриные крылышки. Далее – выложите в воду, второй раз обваляйте в муке.
- Разогрейте в кастрюле масло, окуните куриные крылышки, обжарьте в течение 8 минут.
- Выложите куриные крылышки на салфетку.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Как приготовить куриные крылышки – рецепт от Эктора Хименеса-Браво в видео:
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