Вкуснейший ужин, который сохранит ваш кошелек: готовим картофельные кораблики в духовке

28 февраля 2024, 00:15
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Источник:

albik.food

Идеальный ужин можно приготовить всего из двух ингредиентов. Попробуйте запечь картофельные кораблики.

В этом рецепте нет чеснока или лука. Однако можете попробовать их добавить – будет еще ароматнее.

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Кораблики из картофеля и сала

  • Время: 1 час
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм картофеля;
– 500 граммов сала;
– специи по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте сало на кусочки и посолите.
  2. Очень хорошо помойте картофель, разрежьте каждую пополам и добавьте любимые специи.
  3. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.
  4. Достаньте, выложите на картофель уже посоленное сало и поставьте запекаться еще на 40 минут. Готовность картофеля проверяйте зубочисткой.
Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить финский салат из свеклы. Он прекрасно подойдет к этим корабликам.
Автор: Ольга Котів