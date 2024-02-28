У цьому рецепті немає часнику чи цибулі. Однак можете спробувати їх додати – буде ще ароматніше.

Вам сподобається 15 хвилин – і готово: простий рецепт страви, від якої божеволіють всі чоловіки

Кораблики з картоплі та сала

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Наріжте сало на шматочки та посоліть.
  2. Дуже добре помийте картоплю, розріжте кожну навпіл та додайте улюблені спеції.
  3. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин.
  4. Дістаньте, викладіть на картоплю вже посолене сало і поставте запікатися ще на 40 хвилин. Готовність картоплі перевіряйте зубочисткою.