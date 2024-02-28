У цьому рецепті немає часнику чи цибулі. Однак можете спробувати їх додати – буде ще ароматніше.

Вам сподобається 15 хвилин – і готово: простий рецепт страви, від якої божеволіють всі чоловіки

Кораблики з картоплі та сала

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі;

– 500 грамів сала;

– спеції до смаку.

Приготування:

Наріжте сало на шматочки та посоліть. Дуже добре помийте картоплю, розріжте кожну навпіл та додайте улюблені спеції. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин. Дістаньте, викладіть на картоплю вже посолене сало і поставте запікатися ще на 40 хвилин. Готовність картоплі перевіряйте зубочисткою.

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