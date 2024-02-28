У цьому рецепті немає часнику чи цибулі. Однак можете спробувати їх додати – буде ще ароматніше.
Вам сподобається 15 хвилин – і готово: простий рецепт страви, від якої божеволіють всі чоловіки
Кораблики з картоплі та сала
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Наріжте сало на шматочки та посоліть.
- Дуже добре помийте картоплю, розріжте кожну навпіл та додайте улюблені спеції.
- Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин.
- Дістаньте, викладіть на картоплю вже посолене сало і поставте запікатися ще на 40 хвилин. Готовність картоплі перевіряйте зубочисткою.