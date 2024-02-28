В этом рецепте нет чеснока или лука. Однако можете попробовать их добавить – будет еще ароматнее.

Вам понравится 15 минут – и готово: простой рецепт блюда, от которого сходят с ума все мужчины

Кораблики из картофеля и сала

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Нарежьте сало на кусочки и посолите.
  2. Очень хорошо помойте картофель, разрежьте каждую пополам и добавьте любимые специи.
  3. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.
  4. Достаньте, выложите на картофель уже посоленное сало и поставьте запекаться еще на 40 минут. Готовность картофеля проверяйте зубочисткой.