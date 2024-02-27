Компанию свекле составит кисленькое яблоко и свежий огурец. Традиционно такой салат заправляют сметаной.
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Финский салат из свеклы
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Почистьте и вымойте свеклу, разрежьте пополам, положите в кастрюлю и залейте водой, чтобы она покрыла их полностью. Варите на среднем огне до готовности. Воду, в которой варилась свекла, процедите.
- Очистьте и вымойте картофель и морковь. Сварите овощи до готовности.
- Тем временем почистьте и нарежьте кубиками лук. Помытый огурец и яблоки также измельчите кубиками.
- То же самое сделайте со всеми отваренными овощами. Смешайте все ингредиенты в миске, посолите и поперчите.
- К сметане добавьте 2 столовые ложки свекольного отвара и хорошо перемешайте. Заправьте этим соусом салат.