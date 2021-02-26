Євген Клопотенко не перестає дивувати нас смачними стравами з простих продуктів. Сьогодні шеф-кухар пропонує приготувати картопляні ньокі – рецепт далі у матеріалі.

Талановитий шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко поділився з читачами смачним рецептом картопляних ньокі, котрі він пропонує готувати з ароматним і ніжним твердим сиром. Не гаймо часу, гайда готувати!

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До речі, для приготування страви нам потрібні прості інгредієнти, які точно є на кухні кожної господині: улюблена картопля, твердий сир та яйця. На смак українські ньокі не відстають від італійських – смакота.

Ви можете наліпити багато тих італійських галушок заздалегідь, заморозити, а потім зранку діставати та варити ньокі, – поділився власним лайфхаком Євген Клопотенко.

Як приготувати домашні ньокі

Інгредієнти:

– 450 г картоплі;

– 120 г борошна;

– твердий сир на ваш смак;

– яйце;

– сіль, перець на ваш смак.