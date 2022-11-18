Відтрадиційних зраз, крокети відрізняються тим, що їх додатково панірують сухарями. Тоді скоринка стає хрумкою, золотистою, а начинка ніжною.

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Якщо основа крокетів (зраз) незмінна – це картопляне пюре, то начинки можна змінювати за бажанням. Смачно зі шпинатом, тушкованою капустою, м'ясним чи рибним фаршем. Спробуйте приготувати з шинкою та сиром. При розрізанні начинка ефектно витече зі зрази!

Рецепт картопляних крокетів (зраз)

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4⠀

Інгредієнти:

– 600 грамів картоплі;

– 25 грамів пармезану;

– 3 курячих яйця;

– свіжа або морожена петрушка;

– 50 грамів твердого сиру;

– 50 грамів шинки;

– пшеничне борошно;

– сухарі паніроувальні.

Приготування:

Картоплю в мундирі відварюємо до готовності, зливаємо воду і даємо охолонути. Чистимо картоплю, робимо сухе пюре та додаємо спеції: сіль, чорний мелений перець, петрушку, пармезан та одне яйце. Все перемішуємо, ділимо масу на рівні частини.

Твердий сир нарізаємо невеличкими брусочками, шинку маленьким кубиком.

Кожну картопляну порцію ділимо навпіл, одну приплющуємо і викладаємо зверху шматочок сиру і шинку. Зверху накриваємо її половинкою і формуємо крокети. Якщо картопля прилипає до рук - руки змащуємо борошном, так буде легше формувати.



Картопляні крокети (зрази) / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко

Викладаємо крокети на деко і даємо постояти в холодильнику 30 – 60 хвилин. Так вони стануть міцніші.

Підготовлюємо три посудини: в одній борошно, в іншій сухарі, а в третій – два збитих вінчиком яйця. Кожен крокет паніруємо таким чином: борошно, яйце і сухарі.

Обсмажуємо до рум'яності і запікаємо при 180 градусах 5 – 6 хвилин.

Смачного!