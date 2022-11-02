Картофельные зразы – простое и сытное блюдо украинской кухни, которое точно готовили нам в детстве. За основу всегда берут картофельное пюре, можно и вчерашнее, а вот начинки бывают разные.
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Особенно вкусны зразы в сметанном соусе с грибочками. Кто-то любит их с печенью и жареным луком, а мы с куриным фаршем или даже отварным мясом после бульона.
Рецепт картофельных яиц с курицей
- Время: 40 – 45 минут
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Картошку в мундирах отвариваем до готовности. После варки чистим, добавляем сливочное масло, соль и перец и делаем пюре. Оно должно быть сухим.⠀
- После того, как пюре немного остынет добавляем муку и яйцо. Также в тесто можно добавить излюбленные специи: мускатный орех.
- Делим массу на 5 равных частей и кладем на присыпанную столешницу.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Жарим зразы до готовности и подаем со сметаной или грибным соусом.
Приятного тебе аппетита!