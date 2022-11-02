Картофельные зразы – простое и сытное блюдо украинской кухни, которое точно готовили нам в детстве. За основу всегда берут картофельное пюре, можно и вчерашнее, а вот начинки бывают разные.

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Особенно вкусны зразы в сметанном соусе с грибочками. Кто-то любит их с печенью и жареным луком, а мы с куриным фаршем или даже отварным мясом после бульона.

Рецепт картофельных яиц с курицей

Время: 40 – 45 минут

40 – 45 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 500 граммов картофеля;

– 1 куриное яйцо;

– 70 – 90 граммов пшеничной муки;

– 50 граммов сливочного масла;

– соль;

– черный молотый перец

– 250 граммов отварной курятины (фарш).

Приготовление:

Картошку в мундирах отвариваем до готовности. После варки чистим, добавляем сливочное масло, соль и перец и делаем пюре. Оно должно быть сухим.⠀

После того, как пюре немного остынет добавляем муку и яйцо. Также в тесто можно добавить излюбленные специи: мускатный орех.

Делим массу на 5 равных частей и кладем на присыпанную столешницу.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Жарим зразы до готовности и подаем со сметаной или грибным соусом.

Приятного тебе аппетита!