Картофельные зразы с грибами: готовим блюдо, перед которым просто невозможно устоять

12 марта 2024, 13:15
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Источник:

Shuba

Картофельные зразы, пожалуй, любит большинство украинцев. Их можно готовить с разнообразными начинками, которые только добавят аппетитности блюду.

В этом рецепте вы узнаете, как приготовить картофельные зразы с грибами. Секретным ингредиентом является шпинат – вы удивитесь, как это будет вкусно.

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Картофельные зразы с грибами

  • Время: 50 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 550 граммов картофеля;
– 30 граммов крахмала;
– 100 граммов моцареллы;
– 1 желток;
– 100 граммов шампиньонов;
– 100 граммов шпината;
– 3 зубчика чеснока;
– 1 чайная ложка паприки;
– соль, перец, масло по вкусу.

Приготовление:

  1. Отварите очищенный и помытый картофель. Превратите ее в пюре, добавьте столовую ложку крахмала, желток и перемешайте.
  2. Далее разогрейте на сковороде 2 столовые ложки масла и всыпьте порезанные шампиньоны. Жарьте грибы на сильном огне. Когда они будут почти готовы, уменьшите огонь и добавьте измельченный чеснок, соль и перец. Когда чеснок пустит аромат, добавьте шпинат и паприку. Жарьте несколько минут.
  3. Мокрыми руками сформируйте из картофеля шарики, а затем прихлопывайте их. Сделайте по центру каждого углубление и выложите немного моцареллы, а на нее – начинку. Залепите и сформируйте "котлетки".
  4. Обжаривайте на разогретой сковороде с маслом до золотой корочки с обеих сторон. Готовые зразы подавайте со сметаной.
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Автор: Ольга Котів