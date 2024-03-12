У цьому рецепті ви дізнаєтеся, як приготувати картопляні зрази з грибами. Секретним інгредієнтом є шпинат – ви здивуєтеся, як це буде смачно.
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Картопляні зрази з грибами
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Відваріть очищену та помиту картоплю. Перетворіть її на пюре, додайте столову ложку крохмалю, жовток і перемішайте.
- Далі розігрійте на пательні 2 столові ложки олії та всипте порізані печериці. Смажте гриби на сильному вогні. Коли вони будуть майже готові, зменште вогонь і додайте подрібнений часник, сіль та перець. Коли часник пустить аромат, додайте шпинат і паприку. Смажте кілька хвилин.
- Мокрими руками сформуйте з картоплі кульки, а потім приплескайте їх. Зробіть по центру кожної заглиблення та викладіть трішки моцарели, а на неї – начинку. Заліпіть і сформуйте "котлетки".
- Обсмажуйте на розігрітій пательні з олією до золотої скоринки з обох боків. Готові зрази подавайте зі сметаною.