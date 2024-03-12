У цьому рецепті ви дізнаєтеся, як приготувати картопляні зрази з грибами. Секретним інгредієнтом є шпинат – ви здивуєтеся, як це буде смачно.

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Картопляні зрази з грибами

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 550 грамів картоплі;

– 30 грамів крохмалю;

– 100 грамів моцарели;

– 1 жовток;

– 100 грамів печериць;

– 100 грамів шпинату;

– 3 зубчики часнику;

– 1 чайна ложка паприки;

– сіль, перець, олія до смаку.

Приготування:

Відваріть очищену та помиту картоплю. Перетворіть її на пюре, додайте столову ложку крохмалю, жовток і перемішайте. Далі розігрійте на пательні 2 столові ложки олії та всипте порізані печериці. Смажте гриби на сильному вогні. Коли вони будуть майже готові, зменште вогонь і додайте подрібнений часник, сіль та перець. Коли часник пустить аромат, додайте шпинат і паприку. Смажте кілька хвилин. Мокрими руками сформуйте з картоплі кульки, а потім приплескайте їх. Зробіть по центру кожної заглиблення та викладіть трішки моцарели, а на неї – начинку. Заліпіть і сформуйте "котлетки". Обсмажуйте на розігрітій пательні з олією до золотої скоринки з обох боків. Готові зрази подавайте зі сметаною.

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