Картофельный крем-суп с куркумой по рецепту Евгения Клопотенко
Евгений Клопотенко всегда экспериментирует со вкусами и предлагает приготовить картофельный крем-суп с куркумой.
Источник:Інстаграм Євгена Клопотенка
Талантливый украинский шеф-повар, ресторатор Евгений Клопотенко поделился рецептом картофельного крем-супа с куркумой на сайте. Нежный, ароматный суп в сочетании с кисло-сладким вкусом удивит всех.
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Рецепт картофельного крем–супа
- Для приготовления супа помойте, почисить картофель. нарежьте кубиками.
- Очистите от шелухи чеснок.
- Картофель выложите в кастрюлю с водой, добавьте лавровый лист, чеснок, горошины перца, варите 15–20 минут. Снимите с огня. Выложите из кастрюли лавровый лист, чеснок и горошины душистого перца. Воду оставьте.
- Переложите отварной картофель в чашу блендера, добавьте сливки, куркуму, соль, добавьте воды в которой была картошка, взбейте до однородной консистенции.
- Помойте яблоко, нарежьте кубиками. Заранее можно замариновать кубики яблоки в уксусе с сахаром, оставить на 2–3 часа.
- Маринованный имбирь, измельчите ножом.
- Готовый суп выложите в тарелку, добавьте перец. При подаче задекорируйте яблоками и имбирем.
Рецепт крем–супа с куркумой от Евгения Клопотенко в видео:
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