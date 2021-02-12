Евгений Клопотенко всегда экспериментирует со вкусами и предлагает приготовить картофельный крем-суп с куркумой.

Талантливый украинский шеф-повар, ресторатор Евгений Клопотенко поделился рецептом картофельного крем-супа с куркумой на сайте. Нежный, ароматный суп в сочетании с кисло-сладким вкусом удивит всех.

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Рецепт картофельного крем–супа

Ингредиенты:

– 4–5 шт. картофеля;

– 100 миллилитров сливок 15–20%;

– 2 зубчика чеснока;

– 1–2 чайные ложки куркумы;

– лавровый лист;

–1 яблоко (кисло–сладкое)

–1 столовая ложка имбиря (маринованного)

–2–3 горошины душистый перец;

– соль.

Для приготовления супа помойте, почисить картофель. нарежьте кубиками. Очистите от шелухи чеснок. Картофель выложите в кастрюлю с водой, добавьте лавровый лист, чеснок, горошины перца, варите 15–20 минут. Снимите с огня. Выложите из кастрюли лавровый лист, чеснок и горошины душистого перца. Воду оставьте. Переложите отварной картофель в чашу блендера, добавьте сливки, куркуму, соль, добавьте воды в которой была картошка, взбейте до однородной консистенции. Помойте яблоко, нарежьте кубиками. Заранее можно замариновать кубики яблоки в уксусе с сахаром, оставить на 2–3 часа. Маринованный имбирь, измельчите ножом. Готовый суп выложите в тарелку, добавьте перец. При подаче задекорируйте яблоками и имбирем.

Рецепт крем–супа с куркумой от Евгения Клопотенко в видео: