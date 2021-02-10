Слоеный пирог с яблоками и сыром от Евгения Клопотенко: рецепт
Необычайное сочетание ингредиентов, а именно яблок и сыра в десерте предлагает нам попробовать шеф-повар Евгений Клопотенко. Ну, что – айда готовить!
Источник:инстаграм Евгения Клопотенка
Известный украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко не перестает удивлять нас своими кулинарными экспериментами. Кулинар поделился рецептом слоеного пирога с яблоками и сыром на своей странице в соцсети инстаграм.
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Евгений Клопотенко уверяет, что этот рецепт пирога с яблоками и слоеным тестом ну очень вкусный. Итак, готовим вместе – выходные впереди!
Я уверен, в какой-то параллельной вселенной уже начали изготавливать иконы с этим пирогом. Он так хрустко надкусывается, заполняет рот яблоками, а потом берет и обнимает тебя своим молочно-сырным вкусом, – прокомментировал шеф-повар.
Как приготовить пирог с яблоками и сыром
- Тщательно помойте яблоки, удалите сердцевину и семена. Нарежьте яблоки на кубики и отправьте на сковородку.
- Добавьте сливочное масло, посыпьте сахаром и щепоткой соли. Смешайте с хлебной крошкой или панировочными сухарями и перемешайте.
- Раскатайте тесто, уложите его в форму для выпекания и сверху слоями выложите яблоки и тертый сыр.
- Залепите края теста, смажьте желтком и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку печься.
- Выпекайте пирог до золотистой корочки и готовности теста – приятного аппетита!
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