Необычайное сочетание ингредиентов, а именно яблок и сыра в десерте предлагает нам попробовать шеф-повар Евгений Клопотенко. Ну, что – айда готовить!

Известный украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко не перестает удивлять нас своими кулинарными экспериментами. Кулинар поделился рецептом слоеного пирога с яблоками и сыром на своей странице в соцсети инстаграм.

Читайте также Витаминный салат с мандаринами и авокадо по рецепту Евгения Клопотенко

Евгений Клопотенко уверяет, что этот рецепт пирога с яблоками и слоеным тестом ну очень вкусный. Итак, готовим вместе – выходные впереди!

Я уверен, в какой-то параллельной вселенной уже начали изготавливать иконы с этим пирогом. Он так хрустко надкусывается, заполняет рот яблоками, а потом берет и обнимает тебя своим молочно-сырным вкусом, – прокомментировал шеф-повар.

Как приготовить пирог с яблоками и сыром

Ингредиенты:

– 2-3 яблока;

– 1 ст. л сливочного масла;

– панировочные сухари;

– готовое слоеное тесто;

– твердый молочный сыр;

– 2 ст. л сахара

– желток.