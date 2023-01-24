Картофельный пирог – это отличный вариант для уютного ужина или обеда, который можно взять с собой на работу или учебу. Это блюдо хорошо смакует разогретым, поэтому не бойтесь приготовить его с запасом.

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Рецепт пирога со шпинатом и картофелем

Время: 1 час

Порций: 4

Вкусное блюдо по простому рецепту / Фото prakty kulinarni

Ингредиенты:

8 средних картофелин;

300 грамм шпината;

1 лук шалот;

2 зубчика чеснока;

2 столовые ложки оливкового масла;

4 куриные сосиски;

7 яиц;

соль, перец по вкусу;

измельченная петрушка по вкусу;

2 столовые ложки стружки пармезана.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Картофель чистим, нарезаем ломтиками и опустим в холодную воду. Варим его до полутвердого состояния, затем сливаем воду. Шалот и чеснок измельчаем и жарим на оливковом масле, добавляем шпинат. Добавляем к овощам картофель, перемешиваем, немного тушим и снимаем с огня. Взбиваем яйца, солим и перчим. В большой кастрюле перемешиваем картошку с яйцами. Переливаем смесь в форму для духовки. Сосиски выкладываем сверху на пирог. Посыпьте блюдо пармезаном. Выпекаем примерно 35 минут при 180 градусах. Точное время выпечки зависит от размера и глубины формы.

Приятного аппетита!