Картофельный пирог – это отличный вариант для уютного ужина или обеда, который можно взять с собой на работу или учебу. Это блюдо хорошо смакует разогретым, поэтому не бойтесь приготовить его с запасом.

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Рецепт пирога со шпинатом и картофелем

Время: 1 час
Порций: 4

Вкусное блюдо по простому рецепту / Фото prakty kulinarni

Ингредиенты:

  • 8 средних картофелин;
  • 300 грамм шпината;
  • 1 лук шалот;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 2 столовые ложки оливкового масла;
  • 4 куриные сосиски;
  • 7 яиц;
  • соль, перец по вкусу;
  • измельченная петрушка по вкусу;
  • 2 столовые ложки стружки пармезана.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. Картофель чистим, нарезаем ломтиками и опустим в холодную воду. Варим его до полутвердого состояния, затем сливаем воду.
  3. Шалот и чеснок измельчаем и жарим на оливковом масле, добавляем шпинат. Добавляем к овощам картофель, перемешиваем, немного тушим и снимаем с огня.
  4. Взбиваем яйца, солим и перчим. В большой кастрюле перемешиваем картошку с яйцами.
  5. Переливаем смесь в форму для духовки.
  6. Сосиски выкладываем сверху на пирог.
  7. Посыпьте блюдо пармезаном.
  8. Выпекаем примерно 35 минут при 180 градусах. Точное время выпечки зависит от размера и глубины формы.

Приятного аппетита!