Картопляний пиріг – це чудовий варіант для затишної вечері чи обіду, який можна взяти з собою на роботу чи навчання. Ця страва гарно смакує розігрітою, тож не бійтеся приготувати її з запасом.

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Рецепт пирога зі шпинатом та картоплею

Час: 1 година

Порцій: 4

Смачна страва за простим рецептом / Фото prakty kulinarni

Інгредієнти:

8 середніх картоплин;

300 грамів шпинату;

1 цибуля шалот;

2 зубчики часнику;

2 столові ложки оливкової олії;

4 курячих сосиски;

7 яєць;

сіль, перець до смаку;

подрібнена петрушка до смаку;

2 столові ложки стружки пармезану.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Картоплю чистимо, нарізаємо скибочками і опустити в холодну воду. Варимо її до напівтвердого стану, потім зливаємо воду. Шалот і часник подрібнюємо та смажимо на оливковій олії, додаємо шпинат. Додаємо до овочів картоплю, перемішуємо, трішки тушкуємо та знімаємо з вогню. Збиваємо яйця, солимо та перчимо. У великій каструлі перемішуємо картоплю з яйцями. Переливаємо суміш у форму для духовки. Сосиски викладаємо зверху на пиріг. Посипте страву пармезаном. Випікаємо приблизно 35 хвилин при 180 градусах. Точний час випікання залежить від розміру та глибини вашої форми.

Смачного!