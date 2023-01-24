Не останется ни одного куска: картофельный пирог со шпинатом и сосисками
24 января 2023, 17:47Читати новину українською
Источник:prakty kulinarni
Разнообразные вариации картофельных пирогов – это отличная сытная опция сразу на несколько приемов пищи. Они прекрасно смакуют с разными соусами и никогда не надоедают.
Картофельный пирог – это отличный вариант для уютного ужина или обеда, который можно взять с собой на работу или учебу. Это блюдо хорошо смакует разогретым, поэтому не бойтесь приготовить его с запасом.
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Рецепт пирога со шпинатом и картофелем
Время: 1 час
Порций: 4
Ингредиенты:
- 8 средних картофелин;
- 300 грамм шпината;
- 1 лук шалот;
- 2 зубчика чеснока;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- 4 куриные сосиски;
- 7 яиц;
- соль, перец по вкусу;
- измельченная петрушка по вкусу;
- 2 столовые ложки стружки пармезана.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Картофель чистим, нарезаем ломтиками и опустим в холодную воду. Варим его до полутвердого состояния, затем сливаем воду.
- Шалот и чеснок измельчаем и жарим на оливковом масле, добавляем шпинат. Добавляем к овощам картофель, перемешиваем, немного тушим и снимаем с огня.
- Взбиваем яйца, солим и перчим. В большой кастрюле перемешиваем картошку с яйцами.
- Переливаем смесь в форму для духовки.
- Сосиски выкладываем сверху на пирог.
- Посыпьте блюдо пармезаном.
- Выпекаем примерно 35 минут при 180 градусах. Точное время выпечки зависит от размера и глубины формы.
Приятного аппетита!