Целый запеченный картофель нарезан гармошкой – оригинальный и интересный способ подать привычный ингредиент к столу так, чтобы все были поражены. Процесс приготовления довольно простой и быстрый, главное острый нож с тонким лезвием.

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Такой картофель можно подавать не только с любимым соусом, но и с домашним салом или творогом. Перед приготовлением обязательно снимите с нее шкурку, ведь после выпечки она может горчить. Если приготовить очищенный картофель, то будет еще вкуснее и нежнее.

Рецепт картофеля гармошкой

Время: 1 – 2 часа

Ингредиенты:

– картофель;

- сливочное масло.

Для соуса:

– 2 – 3 столовые ложки густой сметаны;

– 1 столовая ложка крем-сыра;

– 1/3 чайной ложки соли;

– укроп

– полчайной ложки молотой паприки.

Приготовление:

Очищенный картофель нарезаем на тонкие ломтики не дорезая до конца.

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Выложите картофель на противень. На каждую положите немного сливочного масла и накройте все пищевой фольгой. Запекаем 30 – 40 минут при 200 градусах, включаем режим конвекции и печем еще 30 минут до золотистой корочки. В зависимости от духовки, картофель может готовиться быстрее или медленнее, поэтому ориентируйтесь по своей духовке.

️Соединяем все ингредиенты для сметанного соуса.

Подаем готовый картофель смазанный соусом или соус отдельно.

Приятного тебе аппетита!